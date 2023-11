Nel Foggiano su scontrino panificio il numero antiviolenza 1522

"Se sei donna e subisci violenza chiama questo numero:1522". E' il breve testo che da domani comparirà sullo scontrino di un panificio di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. A promuovere l'iniziativa, indicando il numero verde nazionale antiviolenza sempre attivo, è Donato Taronna. Un messaggio che diventa quotidiano nell'abitudine giornaliera del comprare il pane e ritirare lo scontrino. "Per troppe donne - spiega il panificatore - la violenza è pane quotidiano così abbiamo pensato di sensibilizzare l'opinione pubblica a denunciare le violenze". Un 'iniziativa che precede la 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne' del 25 novembre, ma che garantisce Taronna "proseguirà per tutto l'anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA