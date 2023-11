Molesta bimba di 10 anni, denunciato 17enne in Puglia

Un 17enne è stato denunciato nella provincia Barletta-Andria-Trani perché avrebbe molestato una bimba di 10 anni dopo averla avvicinata con una scusa per strada. A fermare il 17enne sarebbero state le urla di una passante che conosceva la bimba e che si è accorta di quanto stava accadendo. A quel punto il 17enne è salito in sella alla sua bici elettrica ed è fuggito.

Il 17enne è stato identificato e denunciato dagli agenti della polizia di Stato. Risponde di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'episodio, risale a più di un mese fa quando la madre della bimba, a cui la piccola ha raccontato quanto subito, ha sporto denuncia.

Dall'ascolto della bimba e dei testimoni, i poliziotti sono riusciti a ricostruire un primo identikit del 17enne che è stato raffrontato con l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti investigativi hanno accertato che non era la prima volta che l'adolescente importunava ragazze e donne dello stesso quartiere. La piccola è assistita da una psicologa ed è circondata dall'amore della sua famiglia.



