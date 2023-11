Ex Ilva: De Palma (Fiom), riscontriamo rischio chiusura

"Noi riscontriamo il rischio ogni giorno più concreto di cessazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Questa condizione è data da elementi oggettivi e di fatto. Faccio riferimento alla lettera che è stata inviata dall'amministratore delegato di Invitalia nei confronti dell'azienda, faccio riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla medesima Commissione dal presidente Bernabè, faccio riferimento allo stato della situazione che noi registriamo in questo momento all'interno degli impianti siderurgici, non soltanto quello di Taranto ma tutti gli impianti in Italia". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma intervenendo in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera. "Oggi - ha aggiunto - non ci sono gli investimenti necessari da parte della proprietà per il mantenimento e l'implementazione della produzione necessaria a tenere in equilibrio da un punto di vista finanziario ed economico l'azienda". "L'obiettivo di 6 milioni di tonnellate sullo stabilimento di Taranto previsto dall'Autorizzazione integrata oggi è - ha concluso De Palma - lungamente sotto soglia e abbiamo una situazione degli altoforni che vede un progressivo spegnimento, quindi una progressiva riduzione della produzione nello stabilimento di Taranto, col rischio concreto quest'anno di attestarsi al di sotto dei 3 milioni di tonnellate".



