Il cadavere di un uomo è stato trovato in un casolare abbandonato a Bari, in corso della Carboneria, nel quartiere Libertà. Dai primi rilievi effettuati non ci sarebbero segni di violenza sul corpo.

La presenza del cadavere è stata segnalata nella tarda mattinata di oggi alla centrale operativa della Polizia. La salma è ora a disposizione dei medici legali per ulteriori accertamenti. Indaga anche la polizia scientifica.



