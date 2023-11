A Bari 'Creativity meets clusters', manager cultura a confronto

Martedì 28 e mercoledì 29 novembre nel Grande Albergo delle Nazioni di Bari è in programma Creativity meets clusters, incontro internazionale che riunisce per la prima volta in Puglia i manager e i rappresentanti dei cluster culturali e creativi più rappresentativi della scena europea ed internazionale per esplorare percorsi comuni di collaborazione e sostegno delle industrie culturali e creative, e creare una forte connessione con il comparto pugliese.

Prevista la partecipazione di 13 cluster manager provenienti da Spagna, Belgio, Albania, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Estonia, Colombia e Sud Africa e 43 imprese estere dei settori performing arts, patrimonio, audiovisivo, musica, design, digital technology.

"La cultura in Puglia è un valore fondamentale e un comparto strategico che continua a crescere grazie al lavoro degli operatori e all'impegno della Regione - comment il presidente della Regione, Michele Emiliano - questo grande evento internazionale rappresenta una preziosa occasione per crescere ancora soprattutto all'estero. Diamo quindi il benvenuto ai tanti ospiti stranieri e auguriamo buon lavoro ai nostri operatori".

Creativity meets clusters è promosso da Puglia Creativa e Consorzio delle Arti Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Unioncamere Puglia/EEN e il patrocinio della Siae.

"Creativity meets clusters è un'azione strategica decisiva per far crescere le nostre imprese culturali - dichiara Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese - questo tipo di iniziative sono fondamentali per favorire l'incontro tra il mercato internazionale e i nostri operatori".

Il comparto culturale e creativo pugliese riunisce 13.407 imprese, con un totale di 59.700 occupati, che producono il 3,7% della ricchezza regionale e 2,8 miliardi di fatturato (dati report Io sono Cultura 2023 realizzato da Fondazione Symbola).





