Tiro a segno: Finali Cdm; Monna argento nella pistola 10 metri

Primo verdetto importante per l'Italia dal Lusail Shooting Complex di Doha, sede delle finali della Coppa del Mondo di tiro a segno. L'azzurro Paolo Monna, infatti, ha centrato il secondo posto nella pistola 10 metri ad aria compressa. Il pugliese, primo dopo le qualificazioni (586-26x), si è dovuto accontentare della piazza d'onore al termine dell'ultimo atto riservato ai migliori otto tiratori. Il punteggio di 240.0 non gli è bastato per sottrarre la 'Sfera di Cristallo' al tedesco Robin Walter (243.3), più freddo rispetto all'azzurro nell'ultima serie da due colpi. Al terzo posto si è piazzato il lettone Emil Vasermanis (220.3).

"Sono davvero felice di questo risultato - il commento di Monna ai microfoni del canale della Issf, l'ente mondiale del tiro -. È stata una finale molto dura e con un alto livello tecnico. Ora mi voglio godere questa soddisfazione mentre dall'anno prossimo ricomincerò ad allenarmi e a gareggiare con l'obiettivo di centrare la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024".

Per l'Italia da registrare anche il buon sesto posto di Federico Nilo Maldini (158.1), riuscito ad accedere alla finale ad otto grazie al settimo score più alto totalizzato nella fase di qualifica (582-17x).

Nella gara di pistola 10 m donne, in cui non c'erano italiane, il podio è stato tutto cinese, con l'oro e la Coppa a Li Xue con 244.7, l'argento a Zhao Nan con 243.6, e il bronzo a Jiang Ranxin con 223.4.



