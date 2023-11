Marco D'Amore ospite seconda edizione Be Green Film Festival

Ai nastri di partenza il 'Be Green Film Festival', la seconda edizione della manifestazione organizzata da Armamaxa e Comune di Crispiano (Taranto), con il supporto di Regione Puglia, Apulia Film Commission e Aret PugliaPromozione e il sostegno della Fondazione Banco di Napoli e l'assessorato alla Cultura e Ambiente del Comune di Ceglie Messapica (Brindisi). La kermesse cinematografica, che intreccia la visione di film a incontri con personaggi illustri e workshop, quest'anno si terrà dal 23 al 25 novembre, il primo giorno a Ceglie Messapica e gli altri due a Crispiano. Il festival ha uno sguardo privilegiato sulle giovani generazioni e vuole esplorare il 'green' in tutte le sue accezioni. La seconda edizione vedrà la partecipazione di ospiti noti, come Marco D'Amore (attore e regista, famoso per aver interpretato il personaggio di Ciro Di Marzio nella serie tv Gomorra), Antonella Carone (attrice, interprete di Perfidia in Me contro Te), Rajae Bezzaz (inviata di Striscia la Notizia e speaker di Radio 101) e Fulvio Ervas (scrittore di numerosi romanzi, tra cui il bestseller Se ti abbraccio non aver paura). I direttori artistici del Be Green Film Festival sono Gaetano Colella e Andrea Simonetti.

Quest'anno raddoppiano i concorsi dei cortometraggi in selezione: a quello dei film di finzione si aggiunge il concorso dei corti di animazione. La giuria tecnica assegnerà un proprio premio, mentre ci penserà quella dei giovani a decretare il 'Miglior film', il 'Miglior interprete' e la 'Miglior sceneggiatura'. Un altro premio speciale verrà conferito dal festival 'Vicoli Corti'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA