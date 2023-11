Intitolata a Ambrosi sala convegni Camera Commercio Bari

È stata intitolata ad Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari scomparso lo scorso giugno, la sala convegni dell'ente camerale barese.

Stamattina, al termine della riunione del Consiglio, la targa è stata scoperta dalla presidente Luciana Di Bisceglie in un commosso ricordo di Ambrosi "il cui operato - ha detto - è sempre presente e continua ad arricchirsi delle tante testimonianze di chi lo ha conosciuto. Sandro Ambrosi ha sempre avuto a cuore le nostre imprese, evidenziando in ogni circostanza la loro funzione sociale oltre che economica per la tenuta delle nostre comunità". La targa è stata benedetta da Padre Giovanni Distante, priore della comunità dei frati domenicani del convento San Nicola di Bari, che ha ricordato la grande devozione di Ambrosi al santo Patrono di Bari. Presenti i familiari del compianto presidente, i consiglieri della Camera di Commercio e il prefetto di Bari, Francesco Russo, che poco prima è intervenuto durante il Consiglio, invitato dalla presidente Di Bisceglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA