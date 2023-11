Camera Commercio Bari, 'oltre 5 milioni per progetti nel 2024'

Progetti su transizione digitale ed ecologica, formazione e lavoro e turismo, per un valore di oltre 5 milioni di euro, potranno essere finanziati per il 2024 dalla Camera di Commercio di Bari, "grazie all'aumento del 20% del diritto annuale nel triennio 2023‐2025, autorizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy". Lo comunica in una nota la Camera di commercio di Bari. Questa mattina il consiglio dell'ente ha approvato all'unanimità la relazione Previsionale e Programmatica per il 2024.

Invitato dalla presidente della locale Camera di Commercio Luciana Di Bisceglie, intanto oggi il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha partecipato ad un incontro, con i rappresentanti delle imprese "sullo sviluppo del sistema territoriale e sulla necessità di governare alcune criticità che frenano la libera iniziativa imprenditoriale o ostacolano l'attività di impresa".

Durante l' iniziativa i rappresentanti delle categorie economiche hanno richiesto "una maggiore celerità di erogazione da parte del Fondo Antiusura per evitare infiltrazioni da parte della criminalità in quelle aziende in difficoltà ma che possono essere sanate; un maggiore raccordo fra associazioni e forze dell'ordine per una sicurezza più partecipata ed integrata delle attività economiche".

"Salvaguardare le imprese significa salvaguardare anche il lavoro" ha dichiarato il Prefetto confermando la "piena disponibilità a operare insieme alla Camera di Commercio, su problematiche specifiche che possano offrire maggiore tranquillità operativa al mondo imprenditoriale".



