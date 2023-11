Vent'anni dopo, flash mob di ScanZiamo le Scorie a Matera

Per ribadire la ''netta contrarietà' " alla realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Puglia e Basilicata, e scongiurare una eventuale ripresa della produzione di energia nucleare, alcuni attivisti dell'associazione ''ScanZiamo le scorie'' hanno fatto oggi a Matera un flash mob esponendo uno striscione, nel parco della Murgia e sulla scalinata della Cattedrale.

L'iniziativa giunge a 20 anni dalla protesta popolare di Scanzano Jonico, durata circa due settimane, e che culminò con la 'Marcia dei centomila' il 23 novembre 2003, contro la decisione del governo - poi ritirata - di istituire in una cava di salgemma, a Terzo Cavone, il deposito unico di scorie nucleare. ''Vogliamo ribadire che - è scritto in una nota diffusa da 'ScanZiamo le scorie' - il dibattito attualmente in corso sul nucleare e per l'individuazione del deposito nazionale delle scorie radioattive continua a fondarsi e a proseguire senza alcuna emancipazione scientifica rispetto a 20 anni fa. Il nucleare pulito, contrariamente a quello che qualcuno vuole far credere, non esiste e il problema delle scorie radioattive rimane ancora irrisolto in tutto il mondo''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA