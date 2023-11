Laforgia, 'mi candido a sindaco Bari,spero centrosinistra unito'

"Mi dimetto da presidente della Giusta Causa. Se devo fare il candidato, lo sarò non dell'associazione ma delle forze politiche, dei movimenti, delle associazioni e spero domani di tutta la coalizione del centrosinistra. Essere al servizio è anche fare un passo indietro per fare un passo in avanti". Lo ha annunciato l'avvocato Michele Laforgia che ha chiuso così il suo intervento all'assemblea dell'associazione che è tornata a riunirsi nella sede di corso Vittorio Emanuele a Bari. In contemporanea è in corso l'assemblea del Pd barese.

"Ho già detto di essere - ha aggiunto Laforgia - al servizio della convenzione, della coalizione, del centrosinistra.

Qualcuno non mi vuole perché non corrispondo alla sua idea di sindaco, ma dovrebbe spiegare perché. Apriamo una discussione.

Dobbiamo insistere, non so se saremo capaci di tenere unita la coalizione, ma penso che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per farlo, confrontandoci nel merito". "Non abbiamo bisogno di un capo, di un leader, di un grande comandante - ha detto Laforgia - ma di qualcuno che sappia di dover rappresentare gli altri, che alla fine è il compito della politica."



