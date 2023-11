Comunali Bari, Pd azzera le tre possibili candidature interne

Azzerate tutte le candidature interne del Pd per le Comunali di Bari: è questo l'esito dell'assemblea che si è svolta oggi a Bari. Erano tre gli aspiranti dem pronti a guidare la coalizione di centrosinistra, il deputato Marco Lacarra, e gli assessori comunali Pietro Petruzzelli e Paola Romano. Ma dopo un lungo confronto iniziato già ieri, al quale hanno partecipato il senatore Francesco Boccia e il segretario regionale Domenico De Santis, la scelta è stata quella di azzerare tutto, non offrendo, per ora, alcun nome agli alleati del centrosinistra. Una decisione presa per evitare una frattura nel partito, visto che nessuno dei tre aspiranti ha ritirato la propria candidatura. Un passo indietro è stato chiesto durante l'assemblea anche a tutti gli alleati per individuare insieme un nome. Lunedì è in programma la riunione della coalizione. A questo punto, però, resta in piedi soltanto la candidatura, ribadita oggi, dell'avvocato Michele Laforgia, presidente dimissionario de La Giusta Causa, sostenuto dai vendoliani.

Bisognerà capire se il nome di Laforgia potrà essere condiviso dall'intero Tavolo del centrosinistra oppure se il Pd con M5s e civici andranno alla ricerca di un altro papabile, ipotesi da non scartare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA