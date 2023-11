A Bari un murale ripulisce l'aria grazie a vernici speciali

Un murale che porta il bello e allo stesso tempo purifica l'aria: l'opera, battezzata 'Aria a colori', è stata inaugurata questa mattina nel sottopasso di via Emanuele Mola, a Bari, e rientra nel quadro del progetto WeHybrid Race di Toyota, che simboleggia l'impegno del gruppo verso un futuro più inclusivo e sostenibile. Presente, fra gli altri, il sindaco Antonio Decaro.

L'opera è stata concepita per riqualificare un'area della città, trasformandola nel un simbolo di una visione urbana rinnovata, dove l'arte incontra la sostenibilità. Grazie all'uso di vernici all'avanguardia, il murales contribuisce infatti alla purificazione dell'aria, trasformando uno spazio comune in un polmone verde urbano.

"Ringrazio Retake - ha detto Decaro -ma anche gli artisti, Toyota che ha finanziato questa iniziativa, e tutti i bambini che sono venuti qui oggi per inaugurare questo sottopasso, perché negli anni abbiamo capito che i luoghi dove arriva il bello restano luoghi belli".

Decaro ha evidenziato che il sottopasso "resterà per sempre, grazie alla presenza di opere d'arte contemporanee, anche fra sei anni non servirà più". Il sindaco ha infatti ricordato l'inizio dei lavori "per spostare i binari. Fra sei anni - ha aggiunto - si potrà andare da una parte all'altra del quartiere senza passare sotto i binari, ma attraversando una bellissima area verde".

Questa iniziativa, evidenzia Toyota, "si colloca all'interno del più ampio progetto WeHybrid Race, che ha coinvolto i clienti in una sfida alla sostenibilità, incentivandoli ad adottare stili di guida virtuosi, con l'obiettivo di favorire la creazione di opere significative".



