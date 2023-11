Sciopero: manifestazione Cgil e Uil in centro a Bari

E' in corso a Bari nella centrale piazza Massari, il presidio organizzato da Cgil e Uil in occasione dello sciopero proclamato contro la manovra e le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Nella piazza, che appare gremita, secondo i sindacati, ci sono più di 1.500 persone con le bandiere delle due sigle sindacali.

Sul palco si alternano i segretari delle diverse categorie e i lavoratori, che chiedono di "ridare dignità al lavoro, la spina dorsale del nostro Paese". Il dito è puntato anche contro la precettazione decisa dal ministro del Trasporti, Matteo Salvini che oggi è a Bari e in mattinata partecipa ad un incontro al porto. Proprio per questo una delegazione di 40 lavoratori e lavoratrici si è spostata all'incgresso del porto di Bari per un presidio di protesta contro la precettazione e "per ricordare l'importanza dell'articolo 40 della Costituzione che sancisce il diritto allo sciopero".



