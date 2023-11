Salvini, in Puglia sviluppo infrastrutture senza precedenti

"In Puglia e in Italia stiamo dando alle infrastrutture uno sviluppo senza precedenti negli ultimi governi. Stiamo investendo centinaia di miliardi su strade e autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e ponti. La Puglia è una delle principali mete di finanziamento a livello statale e ne sono contento. Perché a lavori ultimati si potrà andare da Bari a Roma in tre ore su un treno ad alta velocità. Sono in corso lavoro su porti, aeroporti e strade, la Maglie-Leuca, la Garganica, un occhio di particolare attenzione a Taranto. Quindi sono contento di quello che siamo riusciti a fare in questo anno di governo per la Puglia". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Bari in occasione dell'evento 'L'Italia dei sì'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA