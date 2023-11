Morto lo studente 17enne caduto dalla moto a Bari

E' morto lo studente diciassettenne caduto dalla moto che guidava ieri mattina a Bari, in corso Alcide De Gasperi, dopo aver perso il controllo del mezzo: il giovane ha urtato la testa contro un palo e, nonostante avesse il casco, ha riportato ferite gravissime ed era in coma. Il ragazzino frequentava la quarta classe del liceo Scacchi di Bari ed era un portiere della Asd Virtus Mola calcio. L'incidente è avvenuto mentre raggiungeva la scuola. La società sportiva, che si stringe attorno alla famiglia del ragazzino, ha rinviato tutte le gare in programma sabato e domenica. La notizia del decesso ha scosso la comunità scolastica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA