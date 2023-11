Festival del cinema europeo, domani a Lecce le premiazioni

Si terrà domani sera alle venti nel cinema multisala Massimo di Lecce la cerimonia di premiazione della 24esima edizione del Festival del cinema europeo diretto da Alberto La Monica. Al vincitore sarà consegnato l'Ulivo d'Oro-Premio Cristina Soldano. Il programma del festival, iniziato lo scorso 11 novembre, si è articolato attorno ad una competizione di lungometraggi europei e a sezioni volte a delineare figure della cinematografia. Alla serata di domani parteciperanno anche i fratelli Luca, Silvia e Carlo Verdone, quest'ultimo in streaming, per la consegna della XIV edizione del premio Mario Verdone, istituito in accordo con la famiglia Verdone da Fcr, in collaborazione con Csc e Sngci.

Il film di chiusura della kermesse 2023 è La Chimera di Alice Rorhwacher che sarà nelle sale il 23 novembre con 01 Distribution. Alle 21.30 sarà presentato il film vincitore del premio Mario Verdone mentre in contemporanea in un'altra sala del Massimo sarà presentato il vincitore del concorso Ulivo D'Oro.

Ad anticipare le premiazioni alle 18 sarà la proiezione di Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni, in uscita il 7 dicembre.

Protagonista del cinema italiano in questa edizione è stata Micaela Ramazzotti cui viene dedicata una retrospettiva con cinque film da lei interpretati, e Felicità che segna anche il suo esordio come regista e che sarà presentato in sala dalla stessa Ramazzotti.

Due gli omaggi di questa edizione: a Gianni Minà con la presentazione del docufilm 'Gianni Minà-Una vita da giornalista' e del libro 'Fame di Storie'; e a Nico Cirasola, "amico del Festival del cinema europeo" da poco scomparso, con la retrospettiva dei suoi sei lungometraggi.



