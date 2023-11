Al Petruzzelli un concerto del pianista Arcadi Volodos

Il pianista Arcadi Volodos si esibirà domani, sabato 18 novembre alle ore 19, al teatro Petruzzelli di Bari, nell'ambito della stagione concertistica 2023.

Il concerto proporrà musiche di Aleksandr Skrjabin e Franz Schubert.

Di Skrjabin sono in programma Étude n. 2, in fa diesis minore, op. 8 Étude n. 11, in si bemolle minore, op. 8 Prélude n. 14, in mi bemolle minore, op. 11 Prélude n. 1, in Si maggiore, op. 16 Prélude n. 4, in mi bemolle minore, op. 16 Prélude n. 3, in Si maggiore, op. 22 Prélude n. 1, in si bemolle minore, op. 37 Poème n. 1 - Masque, op. 63 Poème n. 2 - Étrangeté, op. 63 Poème n. 2 - En rêvant, op. 71 Danse n. 2 - Flammes sombres, op. 73 Sonata n. 10, op. 70 Vers la flamme, Poème, op. 72.

Di Franz Schubert proporrà Sonata in la minore, op. 42, D.

845.



