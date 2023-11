Sparati colpi di pistola per strada nel Barese, nessun ferito

Una decina di colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda mattinata di oggi davanti ad un bar in viale Mediterraneo, nel quartiere 167 di Palo del Colle, nel Barese. Nessuno è rimasto ferito. Sull'episodio indagano i carabinieri che non escludono alcuna pista investigativa, compresa quella di un atto intimidatorio.

"Stamattina - scrive su Fb il sindaco di Palo del Colle (Bari), Tommaso Amendolara - sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un bar nel quartiere Spirito Santo. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze. Chiederò alle forze dell'ordine di indagare su quanto accaduto per fare piena luce sull'episodio di questa mattina e alla parte sana, laboriosa e onesta della mia città - che ne rappresenta la quasi totalità - di tenere alta l'attenzione per contrastare ogni attività criminale e ogni forma di illegalità".



