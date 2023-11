Pugilato: sabato a Lecce c'è il Tricolore dei leggeri

E' in programma sabato sul ring del Pala G. Ventura di Lecce (con diretta su Dazn) l'incontro per il titolo italiano dei pesi leggeri, attualmente vacante, fra il pugile locale Giuseppe 'Bullet' Carafa e il 44enne 'veterano' laziale Pasquale 'El Puma' Di Silvio, professionista dal 2007 e che è già stato campione italiano in tre occasioni. Carafa, invece, nel 2019 è stato campione nazionale della categoria inferiore, i superpiuma, e ora tenta l'assalto al suo secondo titolo.

Il match, che ha il patrocinio della Fpi, fa parte del programma di una riunione che ha in cartellone non solo la boxe ma anche incontri di vari sport da combattimento di livello mondiale di K1 e Muay Thai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA