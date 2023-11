Perde controllo moto e finisce contro un palo, grave 17enne

Un 17enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Di Venere di Bari a causa delle ferite riportate in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto, in corso Alcide De Gasperi.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro un palo. Il 17enne nell'impatto ha riportato un trauma cranico che gli operatori sanitari definiscono "gravissimo". Sul posto è intervenuto il 118 e i soccorritori lo hanno subito trasportato nel vicino ospedale del quartiere Carbonara. Per i rilevi procede la polizia locale.



