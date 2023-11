Nasce il 'pasticciotto del senatore', ingredienti del Salento

Quindici anni dopo il 'pasticciotto Obama', la variante al cacao del classico pasticciotto leccese dedicata all'allora presidente degli Stati Uniti, il maestro pasticciere di Campi Salentina, Angelo Bisconti, annuncia la sua ultima invenzione dolciaria: il 'pasticciotto del senatore'. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 22 novembre, alle ore 19, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, nell'ambito dell'illustrazione alla stampa del disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, a firma del senatore del M5s Antonio Trevisi.

Il ddl prevede, tra l'altro, un contributo straordinario a fondo perduto da 1.000 a 30.000 euro a favore delle micro, piccole e medie imprese impegnate nella salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

Il 'pasticciotto del senatore' è preparato con ingredienti tipici del territorio. La frolla è ottenuta utilizzando un mix di farine selezionate, tra cui la 'senatore Cappelli', mentre il ripieno, oltre alla classica crema pasticcera, presenta un sottile strato finale di cotognata leccese, la marmellata salentina di mele cotogne. Per l'occasione il maestro Bisconti donerà allo chef del ristorante di Palazzo Madama la ricetta del 'pasticciotto del senatore', "con l'auspicio - si evidenzia in una nota - che questa dolce delizia made in Salento possa essere proposta nel menu come dessert da gustare a fine pasto".



