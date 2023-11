Utilizzavano un bimbo di appena nove anni per consegnare dosi di droga ai clienti o per incassare debiti maturati da acquirenti costretti a saldarli perché minacciati. È quanto accertato dai carabinieri di Andria che hanno arrestato due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 35 entrambi del posto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato il minorenne, figlio della donna.



