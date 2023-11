Made in Italy, 'in Puglia premiato legame con il territorio'

Materie prime di qualità, riconoscibilità dell'estro italiano, rigore. Sono alcune delle caratteristiche che i consumatori associano al Made in Italy. A confermarlo sono i risultati dell'indagine di scenario 'Made in Italy', messa a punto da Teleperformance knowledge services e presentata oggi a Bari in occasione della tappa pugliese del roadshow 'Made in Italy', il progetto nato nel 2021 dall'idea dell'imprenditore ed esperto di comunicazione Roberto Santori.

Il documento contiene dati nazionali e il confronto con quelli pugliesi. Emerge che nella regione le caratteristiche associate al made in Italy sono selezione, controllo e legame con il territorio (16%), creatività e innovazione (12%), produzione simil-artigianale (16%). In Puglia il made in Italy è riconosciuto come un prodotto esclusivo e uno status symbol, premiato anche per la sostenibilità del processo produttivo.

Quanto alla percezione dei diversi brand, emerge che nel settore della gastronomia il 61% dà importanza alle materie prime. Passando alla moda e all'abbigliamento, il 48% dei consumatori premia la creatività, mentre sul fronte turismo il 69% considera importante il legame con il territorio. Secondo l'indagine l'88% degli italiani è disposto a pagare il 20% in più pur di avere un prodotto made in Italy, nel caso della Puglia la disponibilità di spesa sale al 22%.

"Investire in prodotti del made in Italy significa trasferire valore al proprio territorio - commenta Gabriele Albani, ceo di Teleperformance Knowledge Services Italy - e in Puglia questo messaggio è sentito in modo più forte".



