Congresso Aiga a Bari, La Russa 'siete linfa vitale avvocatura'

Si è aperto con la lettura di un messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, il 27esimo congresso nazionale dell'Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, in corso a Bari fino a sabato. Nel suo messaggio La Russa ha evidenziato che l'associazione è "la forza, la linfa vitale, il cuore pulsante nonché il presente e il futuro dell'avvocatura".

Dopo l'introduzione del presidente nazionale Aiga, Francesco Paolo Perchinunno, è stato il momento dei saluti istituzionali, aperti dal vicesindaco di Bari Eugenio Di Sciascio: "Voi siete i giovani avvocati - ha detto - e avete responsabilità più importanti di altri, perché rappresenterete il riferimento dei cittadini che cercano trasparenza e certezze".

Il capo della procura di Bari, Roberto Rossi, ha spiegato che il capoluogo pugliese è "il luogo in cui cerchiamo di portare avanti la giurisdizione insieme agli avvocati, e tutti insieme dobbiamo difendere chi attacca la giurisdizione, che va fatta tra giudici, pubblici ministeri e avvocati per garantire i diritti fondamentali di una società democratica".

Salvatore d'Aluiso, presidente dell'ordine degli avvocati di Bari e già presidente della sezione barese dell'Aiga, ha dato il "bentornato a casa" ai giovani avvocati, sottolineando come la seconda sezione nazionale dell'Aiga, insieme a quella di Roma, sia stata fondata a Bari 70 anni fa: "Qui un manipolo di giovani avvocati - ha sottolineato - ha avuto la forza di cambiare la professione anche a livello nazionale". Sul palco sono intervenuti anche il presidente del tribunale di Bari Alfonso Pappalardo, il presidente della Corte d'Appello di Bari Franco Cassano e il presidente della sezione di Bari dell'Aiga Daniele Lucente.



