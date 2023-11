Comunali: a Bari stallo Pd, Sinistra propone Michele Laforgia

Per la scelta del candidato alle Comunali di Bari del 2024 ci sono due passaggi fondamentali in programma sabato prossimo: l'assemblea del Pd, alla quale parteciperà anche il senatore Francesco Boccia, e l'assemblea dei soci de La Giusta Causa che ha ufficializzato nei giorni scorsi la disponibilità a candidarsi dell'avvocato Michele Laforgia. Nel Pd, invece, è ancora stallo e restano tre i papabili candidati: il deputato Marco Lacarra, e gli assessori comunali Paola Romano e Pietro Petruzzelli. I dem sabato cercheranno di trovare una sintesi e individuare un solo nome da proporre alla coalizione di centrosinistra già lunedì prossimo, quando si riuniranno tutti i partiti e i movimenti. Per statuto, in caso di primarie, nel Pd non ci possono essere più di due candidati, quindi almeno uno dei tre contendenti deve fare un passo indietro. Ma l'obiettivo è proporre un solo nome.

Dall'altra parte i movimenti e partiti di Sinistra riuniti nella "Convenzione" hanno già proposto la figura di Laforgia, presidente de La Giusta Causa. Sabato si terrà alle 10.30 l'assemblea dei soci proprio dell'associazione: "Dopo l'ultima riunione della Convenzione per Bari 2024 - dicono da La Giusta Causa - svoltasi lo scorso 7 novembre, durante la quale diverse organizzazioni presenti hanno chiesto a Michele Laforgia di confermare la propria disponibilità per la candidatura a sindaco di Bari per il centrosinistra, l'assemblea sarà un momento importante per fare il punto insieme sul percorso fatto e i passi che attendono l'associazione, anche alla luce del prossimo incontro del Tavolo politico del centrosinistra già fissata per lunedì 20 novembre, a cui La Giusta Causa parteciperà offrendo il suo contributo determinato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA