A Lecce e 100 città Giornata Mondiale Motorismo Storico

Giunge alla settima edizione la Giornata Mondiale del Motorismo Storico (GMMS) che si svolge, come ogni anno, il 16 novembre, data di nascita di Tazio Nuvolari. Al centro dei festeggiamenti c'è il borgo di Castel d'Ario (MN), paese natale del grande pilota, nato nel 1892, ma l'iniziativa si sviluppa in oltre cento città in Italia e nel mondo. "Motorismo Storico e disabilità" è il tema dell'edizione 2023 alla quale ACI e ACI Storico forniscono il proprio supporto diretto e a cui aderisce anche l'Automobile Club Lecce.

"Il motorismo storico è in grande crescita come il numero dei cultori delle auto d'epoca", dichiara Francesco Saverio Sticchi Damiani, presidente dell'AC Lecce. "L'Automobile Club Lecce promuove numerose attività per la tutela del patrimonio dei veicoli di pregio storico e culturale in connubio con la valorizzazione del territorio, sempre vicino alle utenze deboli attraverso iniziative come 'Motorterapia' e 'Aci ti guida con il cuore' solo per citarne alcune. In occasione di questa giornata, aggiunge Sticchi Damiani, "ho il piacere di annunciare per il 2024 un nuovo evento dedicato proprio alle auto d'epoca. Si tratta dell'Historic Rally, che per la prima volta verrà organizzato nell'ambito del Rally del Salento. Si tratta di una nuova disciplina che sta prendendo piede in Italia, è una gara di regolarità a media che consentirà alle vetture storiche sportive, non necessariamente da rally, di partecipare alla competizione e quindi permetterà a molti appassionati di poter vivere l'ebbrezza di gareggiare sugli stessi percorsi delle Prove Speciali che hanno reso famoso il Rally del Salento in Italia".



