Riprende la circolazione dei treni tra Potenza e Grassano

Da lunedì 20 novembre "i treni torneranno a viaggiare nella tratta Potenza-Grassano, sulla linea Potenza-Metaponto, gravemente danneggiata dagli eventi metereologici e idrogeologici che nel mese di giugno hanno colpito le aree comprese fra Vaglio e Trivigno e fra Grassano e Salandra".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, specificando che "i lavori di ripristino e messa in sicurezza eseguiti da Rete ferroviaria italiana (Rfi), società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo Fs, hanno consentito di rinforzare e stabilizzare l'infrastruttura ferroviaria mediante il ricorso a una profonda paratia in cemento armato. Tale attività si è resa necessaria in seguito al cedimento della massicciata, nella tratta Grassano-Salandra, e all'attivazione di una frana che ha comportato - fra Vaglio e Trivigno - lo scivolamento verso valle di 150 metri di binario, con il crollo parziale di un ponticello ad arco in muratura. Gli interventi, di particolare complessità dovuta anche alle difficoltà dei mezzi nell'accedere alle aree di cantiere, hanno visto l'impiego di 80 tecnici fra personale Rfi e delle ditte appaltatrici".





