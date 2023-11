Politecnico di Bari, rete ricarica smart per veicoli elettrici

Con 672 postazioni di rifornimento per auto elettriche, che esprimono in totale 1.570 prese di ricarica, la Puglia è la seconda regione del Sud, dopo la Sicilia (859), per distribuzione di colonnine sul proprio territorio. Prima regione italiana è la Lombardia con 3.158 postazioni, su un totale nazionale di 17.154. Più nel dettaglio, nel Comune di Bari sono distribuite 47 installazioni per 164 prese di ricarica. I dati sono evidenziati dal Politecnico di Bari che ha partecipato, fra 22 partner europei pubblici e privati, al progetto Progressus (Highly efficient and trustworthy electronics, components and systems for the next generation energy supply infrastructure), finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020. Da aprile 2020 a settembre 2023 il programma ha progettato una rete elettrica intelligente di prossima generazione, con esempi applicativi di infrastrutture di ricarica che si integrano nell'architettura della smart grid.

La nuova infrastruttura, un dimostratore di microgrid in corrente continua con stazioni di veicoli elettrici, è stato realizzato dal Poliba, Enel X Way, con la partecipazione dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico meridionale, nell'area del porto di Bari. Il dimostratore della nuova rete, spiega il Politecnico, sarà presentato al pubblico durante l'attività di revisione finale del progetto in programma venerdì, 17 novembre, ore 9.30.



