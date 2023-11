Nascondevano cocaina in auto e in casa, tre arresti

Due uomini, di 33 e 43 anni, e la compagna di uno di loro, una 33enne, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza a Bisceglie, nel nord Barese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di cocaina del valore complessivo di quasi 20mila euro.

La scoperta e il sequestro della droga sono stati possibili nell'ambito delle attività di controllo del territorio in cui la Guardia di finanza è impegnata. I militari infatti, hanno fermato e controllato in centro città un'auto con a bordo un uomo e la donna. L'ispezione, che è stata svolta in modo approfondito a causa dei precedenti dei due, ha permesso di trovare sotto la tappezzeria un barattolo di plastica con all'interno 80 dosi cocaina pronte per essere smerciate. È stata perquisita anche l'abitazione della 33enne e con l'aiuto del fiuto di Darin, un pastore tedesco in forze alla finanza, sono stati trovati non solo altri grammi di cocaina pura ma anche un bilancino di precisione e un dispositivo elettronico utile come disturbatore di segnale che molto probabilmente, per i finanzieri, sarebbe stato utilizzato per neutralizzare eventuali microspie per le intercettazioni ambientali.

La droga e il materiale utile al suo confezionamento oltre al dispositivo elettronico, sono stati sequestrati. Dei tre, tutti di Bisceglie e tutti con precedenti di polizia, due sono finiti in carcere mentre la 33enne è agli arresti domiciliari.



