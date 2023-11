Birrificio Heineken del Tarantino riduce uso di acqua del 10%

Il birrificio di Heineken Italia di Massafra (Taranto), che in un anno produce più di 2 milioni di ettolitri di birra, nei primi 9 mesi del 2023 ha fatto registrare un sensibile risparmio idrico, riducendo i consumi d'acqua del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce l'azienda aggiungendo che, sempre nei primi nove mesi di quest'anno, "sono diminuite anche le emissioni di CO2 di 475 tonnellate, ovvero l'equivalente assorbito da un bosco di oltre 240 ettari". "Un successo - viene spiegato - che si aggiunge a quelli del 2022 che ha visto il birrificio di Massafra ridurre anche l'energia termica del 2% rispetto al 2021. La sostenibilità è al centro delle strategie di sviluppo di Heineken Italia, per generare un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente, e ogni birrificio del Gruppo ha la sua storia di sostenibilità e innovazione da raccontare".

L'acqua, ha commentato Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra, "per aziende come la nostra, è la materia prima più importante ed è una connessione diretta alle comunità e al territorio in cui operiamo. Per noi di Heineken questi risultati, nell'ambito del risparmio idrico, non sono un caso, ma frutto di anni di lavoro e coordinamento con le nostre persone e la filiera economica locale. Siamo orgogliosi dei passi avanti fatti nel 2023, ma sappiamo di poter fare anche meglio nei prossimi anni, nei quali continueremo a lavorare in questa direzione e a mettere sempre al centro innovazione e sostenibilità".



