Ad agenzia Idem Design il Bronze awards per etichetta vino Vespa

Idem Design, agenzia creativa di Conversano (Bari), ha ricevuto il Bronze Awards nell'ambito del Pentawards 2023. La giuria internazionale ha selezionato oltre 700 lavori, premiando i migliori. Tra questi Idem Design che ha partecipato alla gara candidandosi nella categoria Beverages-Wine (light)* con il progetto Flarò, l'etichetta realizzata per Vespa Vignaioli del giornalista Bruno Vespa.

"Dopo il Red Dot Award dello scorso anno, ottenere il Bronze Awards del Pentawards è davvero un onore. Un riconoscimento prezioso frutto di un enorme lavoro di squadra. Un premio che ci spinge a fare sempre meglio - spiega Flavio Sisto, art director e fondatore dell'agenzia - ed essere qui insieme ai mostri sacri mondiali del design e del packaging è per me una grande emozione. Quando Bruno Vespa mi ha chiesto il restyling delle etichette dei suoi vini, insieme al mio team abbiamo subito pensato che fosse il momento di fare qualcosa di innovativo. Per questo abbiamo realizzato queste etichette multisensoriali".

Il progetto ideato da Idem Design con la collaborazione dei partner tecnici Fedrigoni e Kurz, ha permesso di realizzare un "cliché multilivello molto innovativo che al tatto ricorda la sensazione di accarezzare la sabbia a ricordare l'origine di questi vini, le cui uve crescono a pochi passi dal mare".

"Sono molto orgoglioso che Idem Design abbia ricevuto questo premio prestigioso per le etichette dei nostri vini - racconta Bruno Vespa - abbiamo lavorato a lungo insieme dando carta bianca a questa agenzia, fidandoci della sua esperienza. E il risultato è stato veramente bello e apprezzato dal pubblico in maniera straordinaria".



