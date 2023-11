Omicidio con modalità mafiose nel 2014, arresti nel Barese

E' in corso in provincia di Bari una operazione dei carabinieri per l'arresto dei presunti responsabili dell'omicidio, aggravato dalle modalità mafiose, del 33enne Claudio Fiorentino, commesso a Giovinazzo nel 2014.

L'uomo, un pregiudicato di Terlizzi che era indagato per associazione mafiosa, fu ucciso con 15 colpi di pistola in un agguato compiuto in contrada 'Casina della principessa', a poca distanza dalla sua abitazione. Fiorentino fu assassinato mentre era su un calesse in compagnia di un amico. Fu quest'ultimo a chiamare i soccorsi.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del procuratore aggiunto coordinatore della Dda e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.



