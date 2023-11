Incendio in un palazzo a Brindisi, rientrate famiglie evacuate

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento disabitato a Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al loro arrivo il fumo denso del rogo stava invadendo l'intero palazzo e per ragioni di sicurezza durante le fasi di spegnimento sono state fatte evacuare tutte le famiglie che vivono all'interno del condominio, una decina.

Sul posto anche la polizia per gli accertamenti e mezzi del 118.

A quanto si apprende non ci sono feriti; solo dopo diverse ore, ultimate tutte le attività dei vigili del fuoco, i residenti sono rientrati nelle loro case. E' stata dichiarata inagibile solo una camera dell'appartamento dove si è verificato l'incendio, sulle cui cause è stata avviata un'indagine.



