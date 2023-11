Giochi Mediterraneo: Abodi, 'vogliamo sia edizione fantastica'

I Giochi del Mediterraneo vanno ben oltre la dimensione sportiva. "I nomi del Comitato? Verranno. Le donne e gli uomini che fanno parte del Comitato saranno una chiave importante per mostrare che c'è una volontà piena, c'è una capacità piena di risolvere i problemi e fare di questi giochi un'edizione fantastica". Lo ha affermato il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi a margine dell'inaugurazione a Taranto del Festival della cultura paralimpica, parlando dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

"Penso - ha proseguito - che oggi ci potrà essere l'occasione per parlarne anche se siamo qui per celebrare il movimento paralimpico, la cultura dell'inclusività, della coesione, della collaborazione e del rispetto delle diversità. L'evento del 2026 è un evento al quale teniamo particolarmente tutti, magari abbiamo sfumature diverse nelle sensibilità ma l'obiettivo è comune".

Per il ministro "è importante che ci siano questi grandi appuntamenti che hanno un intervallo molto ampio. Da qui al 2026 noi dovremo costruire quello che ancora non c'è, credo che questi avvenimenti debbano lasciare delle eredità e noi per i Giochi del Mediterraneo dobbiamo correre. Bisogna affrontare le difficoltà e non avere paura. Le avremo come le abbiamo per altri avvenimenti, ma fa parte dei nostri doveri quello di affrontarle e risolverle. Penso che il presupposto per risolvere molti problemi sia la coesione, la collaborazione, il rispetto reciproco e il gioco di squadra". "Se - ha concluso Abodi - prevarranno questi sentimenti e questa modalità di relazionarci tra noi le difficoltà le supereremo".



