Al Petruzzelli tutto esaurito per Lo Schiaccianoci di Čajkovskij

Tutto esaurito domani sera al teatro Petruzzelli di Bari per la prima de Lo Schiaccianoci di Čajkovskij: lo spettacolo di teatro danza sarà interpretato da oltre 100 danzatori della scuola di ballo dell'accademia Teatro alla Scala, diretta da Frédéric Olivieri.

L'allestimento del Teatro alla Scala, con la coreografia dello stesso Olivieri, porta la firma di Roberta Guidi di Bagno.

Proposto per la prima volta nel 2011, lo spettacolo offre l'incanto di una coreografia capace di ricreare l'atmosfera fantastica e onirica del balletto originale di Ivanov, il cui debutto nel 1892 al Mariinskij di San Pietroburgo corona i precedenti capolavori del compositore russo, Il lago dei cigni e La bella addormentata, e l'estro di Marius Petipa. Ivanov, sostituendo Petipa, aveva realizzato la coreografia basandosi sulla versione mitigata di Dumas padre del cupo racconto di Ernst Hoffmann 'Schiaccianoci e il re dei topi'. Fra gli interpreti figurava Olga Preobrajenska che diresse poi la Scuola di Ballo fra il 1921 e il 1922, su sollecitazione di Toscanini.

In scena si alterneranno due cast con oltre 100 ballerini.

Nei ruoli principali debutteranno allievi fra il sesto e l'ottavo corso, che si esibiranno in alcuni fra i più celebri brani del repertorio romantico russo, dal Valzer dei fiocchi di neve al Passo a due della Fata Confetto e del Principe, dalle danze popolari, russa, araba e cinese al Valzer dei fiori.

Le scene e i costumi sono di Roberta Guidi di Bagno, il coordinamento alle scene di Angelo Sala, il disegno luci di Andrea Giretti. Assistenti alla coreografia Walter Madau, Leonid Nikonov, Tatiana Nikonova, Elisa Scala, Gerardo Porcelluzzi, Paola Vismara.

Lo Schiaccianoci sarà in replica venerdì 17 novembre, con un doppio spettacolo alle 16.30 (spettacolo del turno D che non sarà in cartellone martedì 21 novembre come precedentemente annunciato) ed alle 20.30 (turno B) e domenica 19 novembre alle 18.00 (turno C).



