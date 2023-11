Timbrano il badge e vanno a casa, 10 denunce al Policlinico di Bari

Timbravano il badge per certificare l'inizio del proprio turno di lavoro al Policlinico di Bari e poi si allontanavano per rientrare a casa o dedicarsi a faccende private. Uno di loro, dopo aver timbrato il cartellino, sarebbe andato in palestra. Per questo, dieci dipendenti della società Sanitaservice Policlinico Bari srl sono stati denunciati per truffa aggravata e false attestazioni in concorso, tre di loro sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora e di accesso all'azienda ospedaliera. Le misure cautelari, eseguite dai carabinieri, sono state disposte dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura.



Per l'accusa, nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023, i dieci indagati - con mansione di pulitori - avevano falsamente attestato la loro presenza in servizio anche a titolo straordinario. "In molte circostanze - si legge nel comunicato dei carabinieri - gli indagati timbravano il proprio cartellino per certificare l'inizio/fine dell'attività lavorativa o per far risultare l'attività di lavoro straordinario mai prestato". In questo modo, avrebbero indotto in errore il funzionario incaricato di predisporre i pagamenti, "lucrando il compenso - continuano i carabinieri - per il lavoro non svolto o, in caso di lavoro straordinario, per un numero di ore lavorative superiore a quelle segnalate e mai prestate".



