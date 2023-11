Sileo, con le Fal un passo decisivo per il servizio ferroviario

"Abbiamo tenuto un importante incontro che segna un passo decisivo verso il superamento delle situazioni pendenti e getta le basi per il futuro del servizio ferroviario nella nostra regione". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della Giunta lucana, l'assessora regionale alle Infrastrutture, Dina Sileo, la quale oggi ha incontrato il direttore generale delle Ferrovie appulo lucane (Fal), Matteo Colamussi.

"Tra le questioni in primo piano - ha proseguito Sileo - ho sottolineato la necessità di prevedere nel nuovo Contratto di servizio che le corse dirette da Matera verso Bari abbiano un significativo abbattimento dei tempi di percorrenza. Ho sollecitato anche un'attenzione specifica verso l'integrazione delle infrastrutture nella città capoluogo di regione. A tal proposito - ha continuato l'assessora - sono felice di annunciare che entro la fine del mese sarà completato e collaudato il nuovo sistema di raccolta delle acque nel sottopasso Fal di Potenza, un'opera strategica di grande rilievo per l'intera città. Tra gli altri dossier ho chiesto di accelerare sulla riapertura della stazione del Gallitello a Potenza".

Sileo si è infine detta "fiduciosa dei risultati di queste trattative. Il ripristino del dialogo con le Fal è un segnale chiaro della volontà di lavorare insieme per il progresso della mobilità in Basilicata e migliorare significativamente l'efficienza del sistema di trasporto regionale".



