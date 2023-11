Esplosione al petrolchimico di Brindisi, non ci sono feriti

Un'esplosione si è verificata questa mattina a Brindisi all'interno dello stabilimento Versalis, società chimica del gruppo Eni, da cui poi si è generato un incendio. A quanto si apprende non ci sono feriti.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che si trovano all'interno dello stabilimento, personale del comando provinciale di Brindisi ed il nucleo provinciale Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

L'incendio è stato domato e si è proceduto al raffreddamento di parte degli impianti nell'area dove si è verificata l'esplosione. Come da procedura legate al sistema di sicurezza c'è stata l' accensione della torcia. Sul posto è intervenuto anche il nucleo della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Brindisi per avviare le indagini sull'origine dell'esplosione. Accertamenti sono in corso anche da parte dell'Arpa.



