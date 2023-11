Apulia digital experience, vinta la sfida di Rai e Afc

Il metaverso nello storytellig, le prospettive per l'audiovisivo italiano e internazionale, il rischio dell'intelligenza artificiale e la connessione sempre più stretta fra cultura e videogioco. Sono solo alcuni dei temi trattati durante la tre giorni di Ade, Apulia digital experience 2023, la prima conferenza internazionale dedicata all'innovazione digitale nelle industrie creative conclusa ieri nell'Apulia film house di Bari e organizzata da Apulia film commission e Rai Com. Sono stati oltre venti i panel organizzati, durante i quali si sono alternati esperti, professionisti e talenti italiani oltre a relatori provenienti da diversi Paesi del mondo (tra i quali Brasile, Polonia, Gran Bretagna e Svizzera). "Rai e Rai Com, insieme alla Apulia film commission e alla Regione Puglia, sono in prima linea per permettere un confronto a livello nazionale e internazionale rispetto al mercato dell'audiovisivo - commenta in una nota la presidente di Rai Com, Claudia Mazzola -. Ade è un'occasione preziosa per riflettere sugli scenari delle nuove opportunità date dalle tecnologie del digitale e sulle produzioni". Soddisfatto anche il direttore di Apulia film commission, Antonio Parente: "Ade, partendo dal Mezzogiorno, rappresenta un segnale importante nell'ambito della rivoluzione digitale che sta interessando tutto il mondo dei media". Dopo l'anteprima mondiale del film Kid Santa, prodotto da Minerva Pictures e diretto da Francesco Cinquemani, nella giornata conclusiva di Ade è stato premiato il progetto vincitore del concorso Raccontare la Puglia con l'intelligenza artificiale: si tratta di Apul.ia di Alice Ecossi, Giorgia Guidi e Roberto Scirocchi.

Nel corso della manifestazione è stata inoltre lanciata in anteprima mondiale l'app Winx club avatar creator di Rainbow.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA