Festa in memoria vittima strada, raccolti fondi per autismo

"Il suo sogno era aiutare chi è in difficoltà a realizzare i propri desideri e sono certa che sarebbe orgoglioso di quanto stiamo facendo". Antonella Inchingolo è la moglie di Paolo Abbasciano, morto lo scorso anno in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Barletta quasi un mese prima del suo 40esimo compleanno. Che ieri è stato festeggiato ad Andria, città in cui viveva e in cui gestiva un locale con la moglie, non solo con musica e buon cibo ma anche con tanta solidarietà. Perché il party dedicato a Paolo è stata l'occasione per raccogliere fondi da donare alla fondazione per le neurodiversità della città. La serata è stata intitolata "Gran galà fra le stelle" proprio "perché Paolo è la stella che ci guarda da lassù", sorride commossa Antonella convinta che "la serata sia un modo per dare speranza nonostante il dolore che ci ha colpito". "Siamo onorati di essere stati individuati come destinatari di questa iniziativa. E credo sia un atto da emulare", commenta Francesco Bruno, presidente della fondazione che "si preoccupa" non solo "di dare assistenza sanitaria e socio sanitaria a persone con disturbi dello spettro autistico autismo" ma anche di promuovere "progetti di inserimento nel mondo del lavoro, di inclusione sociale e di formazione scientifica". Il party benefico è stato patrocinato dai Comuni di Andria, Barletta e Canosa di Puglia. "La fondazione pugliese per le neurodiversità - prosegue Bruno - ha un progetto ambizioso: creare un centro di eccellenza nel nostro territorio che si possa occupare dell'autismo, dalla diagnosi precoce fino al dopo di noi. È un progetto unico che abbiamo prototipato con numerose università e stakeholders internazionali". "A un anno di distanza dalla morte di Paolo, riempie il cuore di gioia sapere che la sua famiglia, i suoi amici abbiano pensato di legare alla sua memoria la beneficienza- conclude Giovanna Bruno, sindaca di Andria - aver scelto un progetto a futuro memoria della fondazione riempie di orgoglio".



