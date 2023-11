Mutti,stimoliamo la filiera per aver pomodoro di massima qualità

"Il Pomodorino d'Oro, alla 24esima edizione, è l'esempio concreto di come il nostro progetto non sia circoscritto al singolo anno, ma intenda stimolare un percorso duraturo, generando valore per la filiera e di conseguenza per l'azienda". Così l'amministratore delegato di Mutti, Francesco Mutti, ieri a Cerignola, nel Foggiano, per la consegna del premio Pomodorino d'Oro 2023 a due produttori pugliesi.

"Il nostro impegno, come Mutti, è diretto al raggiungimento della massima qualità del pomodoro. Un obiettivo, questo, che siamo consapevoli essere possibile solo attraverso la collaborazione tra industria e filiera agricola".



