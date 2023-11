A Bari flash mob, donne in nero con fagottini bianchi in braccio

Un flash mob per chiedere di fermare "il massacro a Gaza" e "l'immediato cessate il fuoco", si è svolto oggi a Bari, in via Sparano. Decine di donne erano vestite di nero e avevano un fagotto bianco tra le braccia "per ricreare l'immagine di quella madre palestinese che stringe a sé, per l'ultima volta, il corpo esanime del suo bambino, di pochi mesi, rendendola il simbolo più forte di questo momento tragico per l'umanità", spiegano gli organizzatori.

Un'azione di sensibilizzazione volta "a fermare la strage dei civili a Gaza e contestualmente a promuovere il rispetto dei diritti umani da entrambe le parte coinvolte nel conflitto tra Israele e Palestina e a chiamare un immediato cessate il fuoco".

"Da liberi cittadini e cittadine italiani ed europei - ha spiegato Claudia Lerro, ideatrice del flash mob - non possiamo e non vogliamo restare a guardare, inermi, questo genocidio".





