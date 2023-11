Unisalento avrà un parco in memoria delle vittime di mafia

Sarà inaugurato lunedì 13 novembre alle 11.30 il 'Parco della memoria e dell'impegno' che l'università del Salento dedica alle vittime di mafia. Il Parco, il cui progetto è stato premiato dalla fondazione Falcone nel 2021, è situato all'ingresso del dipartimento di Scienze giuridiche (complesso Ecotekne, ingresso dalla via per Arnesano, a Lecce). Sono stati piantati cinquanta alberi di quercia e di carrubo, ciascuno dedicato a una vittima di mafia e collegato con un qr code alla piattaforma vivi.libera.it. Presente anche l'opera scultorea 'Battiti... sempre' dell'artista Salvatore Sava: un vero e proprio percorso culturale permanente che pone al centro le vite di donne e uomini che hanno combattuto il fenomeno mafioso, arrivando al sacrificio personale e diventando un faro per tutti coloro che credono nei valori della giustizia e della legalità.

Dopo i saluti istituzionali, la cerimonia inaugurale, che si terrà nell'aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, vedrà gli interventi, tra gli altri, di Mauro D'Attis, vicepresidente della Commissione antimafia; Antonio Maruccia, procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce; Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse. Alle 13 è previsto il taglio del nastro, alla presenza dei familiari delle vittime.



