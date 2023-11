Il design della Puglia a New York con una mostra a Manhattan

Il design pugliese debutta a New York con una mostra che porta il made in Puglia in uno dei quartieri simbolo della metropoli, il Meatpacking district, cuore del commercio e della moda nella zona occidentale di Manhattan.

Organizzata dalla sezione promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia, con Puglia sviluppo e la collaborazione di importanti partner, tra cui Archiproducts, Agenzia Ice e Natuzzi, la mostra è aperta dal 10 al 17 novembre 2023 e sarà inaugurata nel pomeriggio di domani, 11 novembre, dall'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci. L'esposizione si intitola 'Autentico. Design made in Puglia', perché intende valorizzare la creatività delle imprese e dei designer pugliesi.

"Questa mostra - dice Delli Noci - racconta l'eccellenza manifatturiera e il talento pugliese in un'autentica combinazione di innovazione, storia e tradizioni, elementi che distinguono la nostra regione sulla scena mondiale. Portiamo tutto questo a New York per accendere i riflettori sul calibro dei brand e dei designer pugliesi e continuare a promuovere l'arredo e il design made in Puglia sui mercati internazionali.

Gli Stati Uniti, in particolare, rappresentano per la Puglia un partner importantissimo verso il quale sono stati esportati complessivamente beni per un valore di oltre 893 milioni euro nel 2022 e sono soprattutto il primo partner commerciale della Puglia proprio nel settore del legno-arredo con un fatturato export in crescita nel 2022 (rispetto al 2021) del 18,9%".





