Festival cinema europeo premia Polanski, 'sono orgoglioso'

Il festival del Cinema europeo in corso a Lecce ha assegnato a Roman Polanski 'L'Ulivo d'Oro', un premio che è stato inviato al regista regista polacco, naturalizzato francese, che "ha segnato il cinema con la sua straordinaria carriera che abbraccia sei decenni".

"Un sentito ringraziamento al Festival del Cinema Europeo per il mio premio - ha commentato Polanski - sono orgoglioso di essere considerato uno dei protagonisti del cinema europeo.

L'Ulivo d'Oro è un oggetto piccolo e delizioso, ma un simbolo grande e significativo".

Il tributo che il festival dedica a Polanski, a cura di Massimo Causo, comprende una retrospettiva dei film più rappresentativi della sua carriera con 6 titoli in programma, presentati, in lingua originale con sottotitoli in italiano: Rosemary Baby (1968), L'inquilino del terzo piano (1976), L'uomo nell'ombra (2010), Venere in pelliccia (2013), L'ufficiale e la spia (2019), The Palace (2023).



