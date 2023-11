Emiliano, 'van Helten in Puglia per progetto ispirato a Bari'

"Guido van Helten, uno degli autori più importanti a livello mondiale dei murali fotorealistici a 360 gradi, è in Puglia per realizzare il suo progetto ispirato alla storia di Bari e all'Adriatico. L'arte urbana e di strada, i sentimenti collettivi, i giganteschi ritratti monocromatici, creano la cifra stilistica ed inimitabile dell'artista australiano. Un progetto monumentale come quelli ultimati a Teheran, a Chernobyl, su uno dei reattori nucleari, e ancora in Ucraina, in Australia, in Messico". Lo annuncia su Facebook il governatore Michele Emiliano.

"Le sue tele - dice - sono oggi i 16 silos del porto, la sua ricerca la storia di San Nicola, del Mediterraneo e dell'Adriatico, le migrazioni, i pellegrinaggi, rappresentati nelle persone e nelle identità di questa città che ha voluto scoprire personalmente in un lungo percorso di conoscenza.

Poetica, libera e soprattutto accessibile a tutti, questa forma d'arte affascinerà cittadini, visitatori e turisti. È in un luogo inaspettato come il porto, fatto di transiti, scambi, contaminazioni, che l'arte urbana di Guido irrompe dunque prepotentemente e diventa simbolo di cultura, bellezza e accoglienza. E ci induce alla riflessione, portandoci ad alzare la testa per raggiungere le sue figure monumentali che, in silenzio, dicono qualcosa a tutti noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA