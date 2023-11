Digitale, il videogame del futuro? Entrerà nelle scuole

"Abbiamo già realizzato dei videogame educational nelle scuole con grande successo, la prospettiva che cambia è l'intenzione d'autore". Lo ha detto Fabio Belsanti, ceo e founder di AgeOfGames, a margine della prima giornata di Ade, Apulia digital experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all'innovazione digitale nelle industrie creative, in programma a Bari fino al 12 novembre all'Apulia film house.

"I videogame di intrattenimento vogliono solo divertire - ha aggiunto - invece, come un buon libro, il videogame studiato per lasciare qualcosa quando il gioco termina cambia la prospettiva psicologica". Belsanti ha evidenziato che "la potenza del videogioco è la potenza del simbolico, non è tanto la parte didascalica a essere importante ma quella che rimane attraverso l'esperienza diretta. Con l'interazione entra a far parte del Dna e della memoria". I videogame potranno dunque contribuire alla formazione dei più giovani, anche per quanto riguarda in modo specifico la storia. "Ci sono giochi che già adesso vengono utilizzati e molte case editrici producono pacchetti derivanti dal game che possono essere utilizzati in classe, per ambientarsi più facilmente in epoche lontane come quella greca o romana" ha confermato Antonio Brusa, fondatore di Historia Ludens. "Occorre però una nuova produzione di giochi - ha concluso - affinché siano brevi, intensi e diano subito qualcosa che l'insegnante possa sfruttare come strumento di formazione".



