Rocca e Quattrociocche per l'opera prima L'ultima sfida

Sono iniziate a Bari le riprese del film L'ultima sfida opera prima scritta e diretta da Antonio Silvestre. Le riprese del film, a Bari e ad Altamura, proseguono fino al 2 dicembre. Il film racconta la vicenda del calciatore Massimo De Core, che per anni ha sfiorato la possibilità di vincere un trofeo importante senza mai riuscire. Anche nell'ultima partita della sua vita, rischia di veder sfumare il suo sogno a causa di una improvvisata organizzazione criminale che vuole manipolare il risultato dell'incontro e far perdere la sua squadra. Protagonista è Gilles Rocca (Tre tocchi), affiancato da Michela Quattrociocche (Scusa ma ti chiamo amore), che interpreta Germana, potentissima influencer e moglie di De Core. Nel cast Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele, Giacomo Bottoni, Ivan Franek, Niccolò Senni, riservando un ruolo, anche alla nota cantante Chiara Iezzi. Nel film ci saranno inoltre i camei di due ex calciatori: Aldo Serena ed Evaristo Beccalossi.

"L'Ultima Sfida - sottolinea il regista Silvestre - è un film che parla di calcio senza che si veda praticamente mai: è una storia sul tradimento, sulla truffa e sull'inganno, ma anche sulla consapevolezza che una seconda via d'uscita possa esistere se riusciamo a capire chi di questa mano è "il banco", perché anche qui il banco vince sempre. Esiste una vena di commedia all'interno di una vicenda molto attuale, che riesce a rendere più leggera l'atmosfera di un mondo, quello della criminalità, associato alle scommesse sportive, che spaventa non solo il protagonista della storia, ma tutto lo sport in generale". È una produzione MAC film con Amaranta Frame e PFA Films realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e con il supporto di Global Thinking Foundation e Fortore Energia.

Antonio Silvestre, classe 1976, è alla sua opera prima dopo una lunghissima esperienza come aiuto regista al fianco di autori come Giorgio Capitani, Giuseppe Tornatore, Stefano Reali e Alessandro Aronadio. Nel 2020, sempre con MAC film ha girato il documentario a tema sportivo, Ralph De Palma. L'uomo più veloce del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA