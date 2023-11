'Caduceo d'Oro' a Fitto, Gemmato e Montanaro, la consegna a Bari

Il ministro per il Sud, Raffaele Fitto; il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato; e il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro sabato 11 novembre riceveranno a Bari il 'Caduceo d'Oro 2023' e parteciperanno alla discussione su 'Pnrr e il rilancio della sanità italiana'. La cerimonia di consegna del riconoscimento, organizzata dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà alle 16 nel salone San Nicola, palazzo della Camera di Commercio di Bari (corso Cavour 2).

La manifestazione si aprirà con i saluti delle autorità e l'introduzione di Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. "Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) rappresenta una parte rilevante del complesso progetto del Next Generation (Ngeu) per avviare il Paese verso una ambiziosa e necessaria strategia di ammodernamento, che è un presupposto ineludibile di progresso e di crescita sociale, economica e culturale", dichiara Lettieri. "Si tratta - aggiunge - di cogliere una straordinaria opportunità: siamo al capolinea dell'ultima spiaggia e, se le cospicue risorse stanziate e l'approccio culturale saranno segnate da efficienza e virtuosismo operativo, le ricadute del forte impatto economico e sociale del progetto saranno molto positive in settori strategici fondamentali, che comprendono anche la filiera della salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA